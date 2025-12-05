Deutscher rast über Zebrastreifen – Mädchen gegen Bus geschleudert

In Imst (Tirol) kam es am Donnerstagnachmittag zu einem folgenschweren Zwischenfall, als eine 15-jährige Jugendliche auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst wurde. Der Aufprall war so heftig, dass das Mädchen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde – direkt vor einen herannahenden Linienbus. Nur durch die rasche Reaktion des 60-jährigen Buslenkers konnte verhindert werden, dass die Fußgängerin überrollt wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:40 Uhr, als ein 66-jähriger deutscher Autofahrer aus dem Landkreis Heilbronn die Langgasse in Richtung Brennbichl befuhr. Aus noch ungeklärter Ursache übersah der Mann die Österreicherin, die gerade den Schutzweg überqueren wollte.

Verletzte Jugendliche

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Jugendliche Verletzungen am Kopf. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt direkt am Unfallort musste die 15-Jährige ins Krankenhaus Zams transportiert werden. Über den genauen Grad ihrer Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor.

Straßensperrung

Die Langgasse musste während des Rettungseinsatzes und der polizeilichen Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Nach Abschluss der Ermittlungen werden die zuständigen Behörden entsprechend informiert.