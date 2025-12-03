77-jähriger Radfahrer lag tot in Wiese – Polizei bittet um Hinweise

Ein 77-jähriger Radfahrer kam am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gneis in Salzburg tödlich verunglückt. Der Senior bog am Sternhofweg nach links von der Straße ab und wurde später leblos in einer angrenzenden Wiese aufgefunden. Trotz sofortiger Hilfsmaßnahmen durch Ersthelfer konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden.

Zeugenaufruf

Da die genauen Umstände des Unfalls bislang ungeklärt sind, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten, sich bei jeder Polizeidienststelle zu melden.