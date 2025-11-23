Tödliche Glätte: 79-Jähriger stürzt vor einfahrenden Zug

Ein 79-jähriger Radfahrer kam am Sonntag bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Leer (Niedersachsen) ums Leben. Der Senior wollte die Gleise überqueren, als sich die Schrankenanlage senkte. Nach Angaben der Polizei kollidierte er mit der herabfahrenden Schranke und stürzte daraufhin zu Boden.

Verhängnisvoller Sturz

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet der Verunglückte ins Rutschen und landete im Gleisbett. Ein sich nähernder Zug leitete zwar umgehend eine Notbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen.

Der Radfahrer wurde erfasst und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

