Happy Meal-Horror: 2-Jähriger trinkt Desinfektionsmittel statt Wasser

Statt Wasser im Happy Meal fand ein Kleinkind eine mysteriöse Flüssigkeit mit Alkoholgeruch vor. Nach einem Schluck wurde das Kind feuerrot und schrie.

In einem McDonald’s-Restaurant in Kassel-Bettenhausen kam es am Donnerstag zu einem beunruhigenden Zwischenfall. Wie die “Hessisch-Niedersächsische Allgemeine” berichtet, enthielt die Trinkflasche eines Happy Meals offenbar nicht Wasser, sondern eine Flüssigkeit mit starkem Alkoholgeruch. Katharina Schlemm, die Mutter des betroffenen Kleinkindes, vermutet, dass es sich um ein Desinfektionsmittel handelte.

Ihr zweieinhalbjähriges Kind nahm einen Schluck, wurde laut Schlemms Schilderung “feuerrot im Gesicht” und begann zu schreien. Ein Augenzeuge bestätigte dem Medium den Vorfall: “Ich wollte in Ruhe essen, und dann war da ein Riesengeschrei und lauter Blaulicht.”

Medizinische Versorgung

Das Kleinkind erhielt zunächst Hilfe durch den herbeigerufenen Rettungsdienst. Anschließend brachte die Mutter ihr Kind zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Kassel, um eine Vergiftung auszuschließen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittlungen sei das Kind “nicht schwer verletzt”, teilte die Polizei der “HNA” mit.

Für eine absichtliche Schädigung des Kindes gebe es keine Anhaltspunkte. Schlemm wirft der Restaurantleitung vor, den Vorfall bagatellisiert und sogar die Herausgabe der Trinkflasche gefordert zu haben. Dies veranlasste sie, die Polizei einzuschalten.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Die Polizei hat die fragliche Getränkeflasche sichergestellt, wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Über die genaue Art der Flüssigkeit konnte er keine Angaben machen.

Eine Sprecherin von McDonald’s erklärte, der Konzern unterstütze die Aufklärungsbemühungen vollständig. Man könne jedoch “bis zur weiteren Klärung keine weiteren Aussagen treffen”.

Das Unternehmen sei “von den Geschehnissen bewegt”, fügte die Sprecherin hinzu.