6-Jährige leblos im Schwimmbecken – Badegast wird zum Helden

Dramatische Szenen in Innsbrucker Schwimmbad: Ein sechsjähriges Mädchen lag regungslos am Beckenboden, bis ein Badegast zum Lebensretter wurde.

Ein aufmerksamer Badegast bemerkte am Samstagabend ein regungslos am Beckenboden liegendes Kind in einer Innsbrucker Badeanstalt. Der Besucher reagierte unverzüglich, holte das sechsjährige österreichische Mädchen aus dem Wasser und leitete sofort die Rettungsmaßnahmen ein.

Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte begannen anwesende Personen mit den lebensrettenden Maßnahmen. Die Ersthelfer setzten dabei einen Defibrillator ein, was sich als maßgeblich für den Erfolg der Reanimationsbemühungen erwies.

Erfolgreiche Rettung

Bei der Ankunft des Notarztes und der Sanitäter hatte das Mädchen bereits wieder selbständig zu atmen begonnen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde das Kind zur weiteren Untersuchung und Behandlung in die Klinik Innsbruck transportiert.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen. Sicher ist jedoch, dass das rasche Handeln des Badegastes und die umgehend eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen eine Tragödie verhinderten.