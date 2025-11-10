E-Biker rammt 74-Jährigen – Flucht nach Kopfverletzung

In Ludesch (Vorarlberg) kam es am Samstag zu einem schockierenden Vorfall: Ein 74-jähriger Radfahrer wurde bei einem Zusammenstoß am Kopf verletzt, während der Verursacher einfach davonfuhr, ohne sich um das Opfer zu kümmern.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr am Ludescher Sägeweg. Der Senior hatte gerade seinen Arm ausgestreckt, um einen Abbiegevorgang anzuzeigen, als ein unbekannter E-Bike-Fahrer ihn überholte. Bei der Kollision stürzte der 74-Jährige und zog sich Kopfverletzungen zu, die eine Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich machten.

Fahrerflucht begangen

Anstatt anzuhalten und Hilfe zu leisten, entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Ermittlungsbehörden bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Flüchtigen: Es handelt sich um einen schlanken Mann zwischen 30 und 40 Jahren, der zum Unfallzeitpunkt eine beige Hose, graue Jacke und eine Brille trug.

Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt in Richtung Rottaweg fort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Thüringen unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8109 entgegen.