Warmwasser-Schock: Diese 5 Tricks entlasten deine Geldbörse

Weniger Wasser, gleicher Genuss: Mit einfachen Tricks lässt sich der Ressourcenverbrauch beim täglichen Duschen drastisch reduzieren – und die Geldbörse atmet auf.

Wer seine Duschgewohnheiten optimiert, kann erheblich Wasser und Energie einsparen, ohne auf Komfort zu verzichten. Durch Anpassungen bei Duschdauer, Wasserdurchfluss und Temperatur lässt sich der Verbrauch unmittelbar senken. Hier ein Überblick über die wirksamsten Maßnahmen:

Standardduschköpfe verbrauchen zwischen 12 und 15 Liter Wasser pro Minute. Eine Halbierung der Duschzeit von zehn auf fünf Minuten reduziert den Wasserverbrauch entsprechend um die Hälfte. Sparduschköpfe benötigen typischerweise weniger als neun Liter pro Minute und verringern den Warmwasserbedarf signifikant. Entscheidend ist dabei die tatsächliche Durchflussmenge, nicht marketingträchtige Bezeichnungen wie „Eco“.

Für bestehende Brausen bieten sich Durchflussbegrenzer an, die den Wasserverbrauch auf etwa acht Liter pro Minute drosseln. Diese kostengünstigen Hilfsmittel lassen sich problemlos nachrüsten. Eine geringfügig niedrigere Wassertemperatur trägt ebenfalls zur Energieeinsparung bei. Aus hygienischen Gründen sollten Warmwasserspeicher dennoch auf 55 bis 60 Grad eingestellt bleiben, um Legionellenwachstum zu verhindern.

Im Vergleich zum Vollbad, das häufig 150 Liter oder mehr verbraucht, benötigt eine zehnminütige Dusche je nach Duschkopf etwa 120 bis 150 Liter. Besonders in Kombination mit einer Sparbrause bleibt das Duschen die ressourcenschonendere Alternative.

Praktische Spartipps

Den aktuellen Wasserverbrauch der Dusche kann man leicht ermitteln, indem man das Wasser eine Minute lang in einen Eimer laufen lässt und anschließend die Menge misst. Bei mehr als neun Litern lohnt sich die Anschaffung eines Sparduschkopfs oder Durchflussbegrenzers. Während des Einseifens oder der Einwirkzeit von Haarpflegeprodukten sollte das Wasser abgestellt werden.

Thermostatarmaturen helfen, die Einstellzeit für die gewünschte Wassertemperatur zu verkürzen und ersparen ständiges Nachjustieren. Verkalkungen an Duschköpfen und undichte Dichtungen führen zu erhöhtem Wasserdurchfluss bei gleichzeitig schwächerem Strahl. Regelmäßige Entkalkung und der Austausch defekter Dichtungen sparen Wasser und verbessern das Duscherlebnis.

Effiziente Warmwasserbereitung

Die zeitliche Steuerung von Zirkulationspumpen und die Vermeidung unnötiger Betriebszeiten senken den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung im täglichen Gebrauch. Die Kombination aus kürzeren Duschzeiten, einer Begrenzung der Durchflussmenge auf maximal neun Liter pro Minute und dem effizienten, aber hygienisch einwandfreien Betrieb der Warmwasseranlage ermöglicht deutliche Einsparungen bei Wasser und Energie.

Ohne dass man auf angenehmen Duschkomfort verzichten muss.