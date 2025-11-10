Ohne Maulkorb: Rottweiler beißt 10 Monate altes Baby – Hubschrauber-Einsatz

Während eines Waldspaziergangs griff ein Rottweiler ohne Maulkorb ein Baby in der Trage an. Der Biss hatte für das zehn Monate alte Kind schwerwiegende Folgen.

Ein Spaziergang mit dramatischen Folgen ereignete sich am Sonntag in Lannach im Bezirk Deutschlandsberg. Ein 23-jähriger Mann aus der Region war mit seiner Partnerin und seinem erst zehn Monate alten Sohn in der Natur unterwegs. Der Vater trug das Kleinkind dabei in einer Babytrage vor seinem Körper.

In einem Waldabschnitt begegnete die Familie einem 67-jährigen Grazer, der seinen Rottweiler an der Leine führte. Als beide Parteien auf gleicher Höhe waren, attackierte der nicht mit einem Maulkorb gesicherte Hund plötzlich das Kleinkind und biss ihm ins Bein.

Folgen des Angriffs

Der Vorfall hatte ernste Konsequenzen für das verletzte Kind. Nach einer ersten medizinischen Versorgung direkt am Unfallort musste das Baby per Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz transportiert werden.

Gegen den Hundehalter wird nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.