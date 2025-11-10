Zwölf Kilo in zehn Tagen: Sängerin enthüllt ihr Diät-Geheimnis

Sängerin Milica Pavlovic genießt derzeit Athen und lässt ihre Instagram-Follower an ihrem Aufenthalt in der griechischen Hauptstadt teilhaben. Mit ihren jüngsten Fotos sorgte die 34-Jährige vor allem durch ihre beeindruckende Figur für Aufsehen.

Die Künstlerin präsentierte sich in einem lässig-eleganten Outfit aus Jeans, T-Shirt und Sakko, kombiniert mit High Heels und auffälligen Sonnenbrillen.

⇢ Aca Lukas nennt Milica Pavlović „Karleuša made in China“



In einer weiteren Fotoserie zeigte sich Pavlovic in Abendgarderobe – besonders ein schwarzer Minirock setzte ihre durchtrainierten Beine perfekt in Szene. Die Sängerin hatte in der Vergangenheit offen über ihre Gewichtsabnahme gesprochen und verraten, wie sie einst innerhalb von nur zehn Tagen ganze zwölf Kilogramm verloren hatte.

Pavlovics Diätgeheimnis

„Ich habe von Freunden von dieser Methode mit Bananen und Wasser gehört und mich dann im Internet näher informiert. Ich kann es durchaus weiterempfehlen – allerdings nur nach Rücksprache mit einem Arzt. Das ist absolut notwendig. Jeder muss herausfinden, was zu seinem individuellen Stoffwechsel passt“, erklärte Pavlovic damals zu ihrer Diät.

Ihr Ernährungsplan sah zum Frühstück drei Bananen mit Wasser oder wahlweise einem Glas fettarmer Milch vor. Mittags stand gedünstetes Gemüse mit Rindfleisch oder Fischsuppe auf dem Speiseplan, während abends gegrilltes Putenfleisch oder Fisch serviert wurde.

Als Beilage waren lediglich zwei Salatsorten erlaubt – entweder grüner Salat oder Krautsalat, die zu jeder Mahlzeit verzehrt werden konnten.