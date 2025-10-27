Aca Lukas nennt Milica Pavlović „Karleuša made in China“

Serbischer Musikstar platzt der Kragen: Aca Lukas rechnet öffentlich mit Kollegin Milica Pavlovic ab und lässt kein gutes Haar an der „chinesischen Karleuša“.

Aca Lukas hat sich mit scharfen Worten an seine Kollegin Milica Pavlovic gewandt und sie als „chinesische Jelena Karleus“ bezeichnet. Der bekannte serbische Sänger forderte Pavlovic unmissverständlich auf, mit dem „Lügen aufzuhören“. Anlass für seinen Ausbruch war Pavlovics Behauptung, sie hätte das gemeinsame Duett „Kidas me“ gelöscht.

Lukas stellte die Situation aus seiner Sicht klar: „Du hast keinen ‚Delete‘-Knopf gedrückt oder das Duett gelöscht, das wir aufgenommen haben. Meine Produktionsfirma Hype hat das Duett in Absprache mit mir verboten – und du weißt genau, warum.“ Der Sänger ließ keinen Zweifel daran, dass er Pavlovics Version der Geschichte für eine glatte Lüge hält.

Scharfe Vorwürfe

In seiner Wutrede legte Lukas noch nach und griff die Glaubwürdigkeit seiner Kollegin frontal an: „Die zweite Lüge ist eigentlich keine Lüge, denn wenn jemand lügt, lügt er intelligent. Du redest einfach nur Unsinn!“ Besonders empört zeigte er sich über die Unterstellung, er hätte um ein Duett mit ihr gebettelt. „Brauche ich etwa deine Popularität? Diese Popularität hatte ich schon, als ich noch klein war!“, polterte der Musiker, der in Serbien seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Interpreten zählt.

Zum Abschluss seiner öffentlichen Abrechnung gab Lukas seiner Kollegin noch einen unmissverständlichen Rat mit auf den Weg: „Hör mir jetzt gut zu! Es wäre am besten für dich, wenn du dich von Persönlichkeiten fernhältst, die für dich riesig, groß und unerreichbar sind!“ Er gestand ihr zwar Talent zu, warnte sie jedoch davor, weiterhin die Unwahrheit zu verbreiten, da dies ihrer Glaubwürdigkeit schaden würde.

Zerbrochene Zusammenarbeit

Zur Vorgeschichte: Milica Pavlovic und Aca Lukas hatten mit „Kidas me“ ein erfolgreiches Duett aufgenommen, zerstritten sich dann jedoch und brachen den Kontakt ab. In einem früheren Statement hatte Pavlovic über den Konflikt mit ihrem Kollegen angedeutet, sie hoffe, er würde niemandem das antun, was er ihr angetan habe – eine Aussage, die offenbar den jetzigen Ausbruch von Lukas provoziert hat.