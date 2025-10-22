Haare ab: So sieht Milica Pavlovic nicht mehr aus! (VIDEO)

Mit neuem Look und großen Plänen sorgt Milica Pavlovic für Aufsehen: Die Musikerin kündigt ein Spektakel in Niš an, das ihre Fans elektrisiert.

Nur einen Monat nach ihrer erfolgreichen Single „ADHD“ und dem Abschluss ihrer regionalen „Löwen“-Tournee hat Musikstar Milica Pavlovic ein neues Großprojekt angekündigt: Am 26. Dezember wird sie in der „Cair“-Halle in Niš (südserbische Stadt) ein Solokonzert unter dem Titel „Königin des Südens 2“ geben. Die Sängerin kehrt damit an jenen Ort zurück, wo ihre selbstproduzierte Konzertreihe ihren Anfang nahm – damals mit einem Ansturm, bei dem Hunderte Fans ohne Karten vor der ausverkauften Halle ausharren mussten.

Im Zeichen der Weihnachtszeit und der sprichwörtlichen südlichen Gastfreundschaft setzt Pavlovic nun die erfolgreiche Konzertreihe fort. Ihr PR-Team verrät: „Milica arbeitet bereits seit Wochen intensiv an kreativen Konzepten für Bühne, Grafik und Kostüme.“ In Kürze beginnt sie mit dem Tanztraining für neue Choreografien. Besonders betont wird der einmalige Charakter der Show: „Das Konzert wird speziell für das Publikum im Süden Serbiens konzipiert und nur dieses eine Mal aufgeführt.“

⇢ Vor Klimagipfel: Wissenschaftler warnen vor Riesen-Katastrophe



Neuer Look

In sozialen Netzwerken sorgte gestern ein Teaser für Aufsehen, in dem sich die Sängerin mit radikal verändertem Look präsentiert: kurze Jungenfrisur, weite Jeans, weißes Shirt und funkelnder, kristallbesetzter BH. Fans rätseln nun, ob Pavlovic tatsächlich ihre Haare abgeschnitten hat oder ob es sich um eine Perücke handelt. Die für ihre Verwandlungskünste bekannte Künstlerin kommentierte den Clip auf Instagram schlicht mit: „Ich denke, es ist Zeit für ‚Königin des Südens 2‘ und meinen SÜDEN!“