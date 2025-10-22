Herbstferien-Chaos: Stadionbrücke komplett dicht – Stau-Warnung

Totalsperrung der Stadionbrücke: Während der Herbstferien droht Verkehrschaos in Wien. Die Sanierungsarbeiten zwingen Autofahrer auf Umleitungen – mit spürbaren Folgen.

Die Sanierungsarbeiten an der Stadionbrücke, die seit Februar 2025 laufen, erfordern eine komplette Sperrung in beide Fahrtrichtungen vom 24. bis 30. Oktober. Verkehrsteilnehmer müssen sich zudem darauf einstellen, dass die Brücke in Richtung Wien-Leopoldstadt sogar bis zum 3. November nicht befahrbar sein wird. Trotz der zeitgleich stattfindenden Herbstferien rechnen Fachleute des ÖAMTC mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den ausgewiesenen Ausweichrouten.

Nach Angaben des ÖAMTC bleibt die Verbindung in Richtung Wien-Leopoldstadt bis einschließlich 3. November unterbrochen, während die Zufahrt von der A4/A23 in Richtung Wien-Landstraße ab dem 31. Oktober wieder möglich sein wird. „Staus und Verzögerungen werden auf den Umleitungen trotz Herbstferien nicht ausbleiben“, befürchtet ÖAMTC-Experte Harald Lasser. „Auch die Buslinie 80A wird zwischen Praterstern bis Lukschgasse und von Neu Marx bis Schlachthausgasse nur geteilt geführt.“

Umleitungsstrecken

Für den Zeitraum der vollständigen Sperrung vom 24. bis 30. Oktober gelten folgende Umleitungsstrecken: Verkehrsteilnehmer mit Ziel Wien-Landstraße werden über die Rotundenbrücke umgeleitet, wobei zusätzlich die Stadionallee ab der Rustenschacherallee gesperrt ist. Wer in Richtung Wien-Leopoldstadt unterwegs ist, muss den Umweg über Erdbergstraße, Kundmanngasse und Rotundenbrücke nehmen.

Die Zufahrt zur Schlachthausgasse über die Erdberger Lände bleibt weiterhin möglich, ebenso wie die Auffahrt von der Schlachthausgasse auf die Ost Autobahn (A4).

