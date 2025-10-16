Prater Hochstraße wird zur Falle – Wochenend-Chaos auf Tangente

Massive Staus drohen: Die Sanierung der Prater Hochstraße legt am Wochenende Teile der Wiener Südosttangente lahm – bei früheren Sperren warteten Autofahrer bis zu zweieinhalb Stunden.

Im Rahmen der Generalerneuerung der Prater Hochstraße werden am kommenden Wochenende umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südosttangente (A23) im Abschnitt zwischen Wien-Leopoldstadt und Wien-Donaustadt durchgeführt. Verkehrsteilnehmer sollten diesen Bereich nach Möglichkeit umfahren, da erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind. Bei der letzten vergleichbaren Sperre mussten Autofahrer Verzögerungen von bis zu zweieinhalb Stunden in Kauf nehmen.

⇢ Verkehrschaos droht: A23 zwischen Prater und Handelskai massiv eingeschränkt



Bauarbeiten-Zeitplan

Die Bauarbeiten beginnen am Freitag, dem 17. Oktober, um 22.00 Uhr und dauern bis Montag, den 20. Oktober, 5.00 Uhr an. Während dieses Zeitraums werden in beiden Fahrtrichtungen einzelne Fahrspuren gesperrt, wobei laut Mitteilung der ASFINAG stets mindestens eine Spur für den Verkehr freibleiben wird.

⇢ Stau-Chaos auf Tangente – Bis zu einer Stunde Zeitverlust



Umleitungen eingerichtet

Zusätzlich wird die Umfahrungsrampe am Knoten Prater in Richtung Norden vollständig gesperrt. In südlicher Richtung kommt es nachts zu temporären Sperrungen der Abfahrt am Knoten Prater in Richtung Zentrum beziehungsweise Wien-Landstraße. Für diese Bereiche wurden lokale Umleitungen eingerichtet, die ausgeschildert sind – der Verkehr wird über die Anschlussstelle St. Marx umgeleitet.