Stau-Chaos auf Tangente – Bis zu einer Stunde Zeitverlust

Wochenendsperrungen auf der Südosttangente sorgen für massive Verkehrsbehinderungen. Die Bauarbeiten ziehen sich noch bis Mitte November hin – mit Staus von über einer Stunde.

Die Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südosttangente (A23) werden noch bis Mitte November an den Wochenenden fortgesetzt. Das vergangene Wochenende brachte bereits erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. Auch der Knoten Vösendorf ist von den Einschränkungen betroffen.

Die Baumaßnahmen auf der Tangente beginnen jeweils freitags um 22.00 Uhr und dauern bis montags um 5.00 Uhr an. In diesem Zeitraum bleibt die Rampe am Knoten Wien-Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Nachts steht in südlicher Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, während tagsüber zwei Spuren Richtung Wien-Inzersdorf befahrbar sind. In nördlicher Richtung bleiben drei Fahrstreifen geöffnet.

Vösendorf-Sperrungen

Parallel dazu finden am Knoten Vösendorf Bauarbeiten statt, die ebenfalls zu Verzögerungen führen können. Von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 5.00 Uhr, sind die Abfahrten von der A21 und S1 auf die A2 Richtung Graz nicht passierbar. Die Umleitung erfolgt über den Bypass zur Shopping City Süd und zur Anschlussstelle Mödling.

Ausweichrouten empfohlen

Der ARBÖ (Autofahrerclub) warnt vor kilometerlangen Staus und rechnet mit Zeitverlusten von einer Stunde oder mehr. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, wenn möglich großräumig auszuweichen. Als Alternativen bieten sich die Wagramer Straße, die Reichsbrücke, die Lassallestraße oder die Wien-Floridsdorfer Hauptstraße an. Auch die Wien-Floridsdorfer Brücke, die Adalbert-Stifter-Straße und der Handelskai sowie Routen über die Nordbrücke oder den Gürtel können genutzt werden.

Die ASFINAG erwartet besonders ab Samstagmittag Staubildungen und rät Autofahrern, über den Knoten Wien-Inzersdorf auf die A2 in Richtung Süden auszuweichen.