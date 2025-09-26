Stau-Chaos in Wien: Tunnel nach Mega-Unfall gesperrt

Vier LKW und ein PKW krachten im Tunnel Vösendorf zusammen. Der Unfall auf der S1 verursachte massive Staus bis zur A21 und forderte eine verletzte Person.

Nach einem Unfall im Tunnel Vösendorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) in Fahrtrichtung Schwechat kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei der Kollision waren vier Lastkraftwagen und ein Personenkraftwagen involviert, wobei eine Person Verletzungen erlitt.

Der Vorfall führte zu massiven Rückstaus, die sich laut ÖAMTC bis auf die Wiener Außenring Autobahn (A21) erstreckten. Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen, über die Wiener Südosttangente (A23) auszuweichen, allerdings musste auch auf dieser Alternativroute mit Verzögerungen gerechnet werden.

Die Sperre des Tunnels dauerte mehrere Stunden an, wodurch sich das Verkehrschaos verschärfte. Die ASFINAG warnte bereits bei ähnlichen Vorfällen vor gefährlichen Situationen in Tunneln, insbesondere wenn rote Ampeln an Tunneleinfahrten missachtet werden. Solche Sicherheitskampagnen der österreichischen Autobahngesellschaft zielen darauf ab, das Unfallrisiko in den neuralgischen Punkten des Wiener Autobahnrings zu reduzieren.

⇢ Verkehrschaos droht: Dieser Tunnel wird für sechs Wochen gesperrt!

