Verkehrschaos droht: Dieser Tunnel wird für sechs Wochen gesperrt!

Sechs Wochen Vollsperrung im Zillertal: Der Brettfalltunnel wird ab Oktober grundlegend modernisiert. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Umwege einstellen.

Ab 6. Oktober müssen Autofahrer im Zillertal mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Brettfalltunnel wird für sechs Wochen vollständig gesperrt, wie das Land Tirol am Donnerstag bekannt gab. Die Sperrung dauert bis zum 16. November und ist für umfassende Sanierungsarbeiten notwendig.

In diesem Zeitraum werden sämtliche technischen Anlagen im Tunnel erneuert. Konkret stehen der Austausch der Löschwasserleitung, die Installation einer LED-Leiteinrichtung am erhöhten Seitenstreifen sowie die Demontage veralteter technischer Komponenten auf dem Programm. Gleichzeitig werden die neuen technischen Systeme installiert und einem umfassenden Funktionstest unterzogen.

⇢ Ring-Chaos droht: Doppel-Demo legt Innenstadt lahm



Umfassende Tunnelsanierung

Die Maßnahmen sind Teil einer größeren Generalsanierung des drei Jahrzehnte alten Verkehrsbauwerks. Die Generalsanierung des mittlerweile 30 Jahre alten Tunnels ist alternativlos, unterstrich der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler von der ÖVP.

Mehrjähriges Projekt

Das Sanierungsprojekt ist in drei Bauphasen gegliedert und soll 2026 mit der dritten Bauphase abgeschlossen werden, bei der die Seitenwände mit Paneelen verkleidet werden. Während dieser abschließenden Arbeiten wird der Verkehr einspurig durch den Tunnel geleitet.

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf 13,5 Millionen Euro.