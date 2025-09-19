Ring-Chaos droht: Doppel-Demo legt Innenstadt lahm

Am Samstagnachmittag müssen sich Wiener Verkehrsteilnehmer auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen. Zwei parallel stattfindende Demonstrationen sorgen für umfangreiche Straßensperren und voraussichtlich massive Staubildungen.

Der ÖAMTC warnt besonders vor Verzögerungen auf der Ringstraße, im Bereich des Schwarzenbergplatzes und Karlsplatzes sowie auf der Zweierlinie in beiden Fahrtrichtungen.

Auch die Linke Wienzeile und sämtliche Zufahrten zur Innenstadt sind betroffen. Die Verkehrsexperten raten dazu, entweder auf das U-Bahn-Netz auszuweichen oder großräumige Umfahrungen über den Gürtel zu wählen.

Doppelte Demonstration

Die erste Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit der Fahrraddemo „Kidical Mass“ (Kinder-Fahrraddemo), die vom Getreidemarkt über die Linke Wienzeile bis zum Auer-Welsbach-Park führt. Bereits hier ist mit ersten Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Eine Stunde später, gegen 16 Uhr, setzt sich zusätzlich die Großdemonstration „Solidarität mit Palästina“ in Bewegung. Ihr Weg führt von der Mariahilfer Straße über die Babenbergerstraße und den Ring bis zum Parlamentsgebäude.

Entlang dieser Route werden weitreichende Sperrmaßnahmen eingerichtet.

Öffis stark betroffen

Die Wiener Polizei bestätigt die offiziell angemeldeten Demonstrationen und kündigt umfangreiche Ableitungen an. Besonders hart treffen die Einschränkungen das öffentliche Verkehrsnetz: Die Straßenbahnlinie 2 stellt zwischen Volkstheater und Schwedenplatz den Betrieb ein, auch die Buslinien 1A, 2A und 3A fahren im Zeitraum von 14:30 bis 18:00 Uhr nicht.

Der Ring wird ab Oper beziehungsweise Schwarzenbergplatz gesperrt. Die Verkehrsbehinderungen können bis in die Abendstunden andauern.