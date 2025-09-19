Mutige 10-Jährige rettet Mann aus Schacht

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in Engerwitzdorf: Ein Mann stürzte kopfüber in einen wassergefüllten Schacht. Zum Glück beobachtete ein Kind aus der Nachbarschaft den Vorfall und erkannte die Gefahr sofort. In ihrer Aufregung konnte sich die Kleine jedoch an keine Notrufnummer erinnern, fand aber einen pragmatischen Ausweg – sie suchte auf ihrem Mobiltelefon nach der „Feuerwehr Schweinbach“ und wählte deren Nummer.

Am Apparat meldete sich Jugendbetreuer Mario Schwarz, der umgehend handelte. Während er die Adressdaten notierte, aktivierte er gleichzeitig die Alarmsirene und veranlasste die Alarmierung der Höhenrettungseinheit. Zusätzlich informierte Schwarz Rettungsdienst und Polizei über den Notfall.

Schnelle Rettung

Die Feuerwehrkräfte samt Spezialisten trafen in kürzester Zeit am Unfallort ein – noch bevor Rettung und Polizei dort ankamen. Der Verunglückte hatte es mittlerweile geschafft, seine Position im Schacht zu verändern und konnte dadurch wieder atmen. Sofort wurde ein Rettungsspezialist abgeseilt. Die Einsatzkräfte konnten den Mann bergen und übergaben ihn zur weiteren medizinischen Betreuung an das Rote Kreuz.

Die Feuerwehr Schweinbach verfügt über eine spezialisierte Höhenrettungseinheit, die regelmäßig in der Region Urfahr-Umgebung im Einsatz ist. Erst kürzlich, am 3. September, fand eine Höhenretterübung in Gallneukirchen statt – diese kontinuierliche Ausbildung war bei dem Notfall entscheidend für den professionellen Ablauf der Rettungsaktion.

Glückliche Umstände

Eine Verkettung glücklicher Umstände verhinderte einen tragischen Ausgang: das schnelle und mutige Handeln des Mädchens, die Anwesenheit eines Feuerwehrmanns im Gebäude und der reibungslose Ablauf des Einsatzes.

„Das Kind hat alles richtig gemacht und dem Nachbarn vermutlich das Leben gerettet“, heben die Einsatzkräfte hervor.