Nach Horror-Unfall: Darko Lazic fährt jetzt diese Maschine! (FOTO)

Trotz Crash mit einem Stadtbus zeigt Folksänger Darko Lazic keine Reue. Stattdessen posiert er auf Instagram mit seinem Motorrad und spricht von „nur“ seinem vierten Unfall.

Folksänger Darko Lazic zeigte sich nach seinem jüngsten Verkehrsunfall in Belgrad völlig unbeeindruckt. Vor etwa drei Wochen krachte er auf dem Heimweg von einer Feier in einen Stadtbus. Statt Reue zu zeigen, schob der Musiker die Schuld auf „ungünstige Straßenverhältnisse“ und betonte lapidar, es handle sich lediglich um seinen „vierten Verkehrsunfall“ – ein Grund für ihn, keineswegs aufs Autofahren zu verzichten.

Seine bekannte Leidenschaft für schnelle Fahrzeuge stellte Lazic kurz darauf erneut unter Beweis: Auf Instagram präsentierte er stolz ein Foto mit seinem Motorrad und demonstrierte damit öffentlich, dass ihn der Vorfall kaum aus der Bahn geworfen hat. In den sozialen Netzwerken löste dieser Beitrag umgehend eine Welle empörter Reaktionen aus.

⇢ Betrunkene Oma rast durch die Stadt und verursacht drei Unfälle!



Sevics Standpauke

Sängerin Ana Sevic, die offenbar eine enge Verbindung zu Lazic hat, machte aus ihrer Reaktion auf den Unfall kein Geheimnis. „Ich habe ihm eine regelrechte Standpauke per Nachricht geschickt, die er komplett gelesen hat. Ob er sich meine Worte zu Herzen nimmt und sein Verhalten ändert, wird sich erst noch zeigen müssen“, erklärte sie.

„Kaca hat mich sofort informiert, als es passiert ist. Zu meinem großen Bedauern überrascht mich bei ihm nichts mehr.“ Dennoch hofft Sevic, dass dies der letzte Vorfall dieser Art war.

⇢ Betrunkener Bosnier rast acht Jahre ohne Führerschein auf Autobahn



„Natürlich wird er die Konsequenzen tragen und ins Gefängnis gehen, falls das Urteil so ausfällt“, fügte sie hinzu.