Betrunkener Bosnier rast acht Jahre ohne Führerschein auf Autobahn

Ein Bosnier fuhr mit 1,88 Promille Schlangenlinien auf der Autobahn nach Wien. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 48-Jährige nicht nur stark alkoholisiert war, sondern auch ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war.

Der im Bezirk Wels-Land wohnhafte Mann verweigerte bei der Anhaltung einen weiteren Alkoholtest, was die Situation für ihn zusätzlich verschärfte. Die Polizei erstattete umgehend Anzeige wegen mehrerer Vergehen: Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Führerschein und Gefährdung der Verkehrssicherheit.

Führerschein-Vorgeschichte

Besonders brisant: Bei der näheren Überprüfung kam ans Licht, dass der Mann bereits von 2015 bis 2023 ohne Führerschein unterwegs gewesen war. Erst in diesem Jahr hatte er wieder eine Lenkberechtigung erhalten – die ihm allerdings kurz darauf erneut entzogen wurde.

Dies hielt ihn offenbar nicht davon ab, sich weiterhin hinters Steuer zu setzen.