Elfjährige tritt plötzlich auf Straße – Autofahrerin machtlos

Ein elfjähriges Mädchen wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Pasching verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf der Leondinger Straße, als die Schülerin plötzlich die Fahrbahn betrat, um auf die andere Straßenseite zu gelangen.

Unfall mit Vollbremsung

Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin konnte trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind gegen die Motorhaube geschleudert und blieb anschließend verletzt auf der Straße liegen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Mädchen ins Kepler Universitätsklinikum eingeliefert.

Laut Polizeibericht hatte die Autofahrerin keine Möglichkeit mehr, die Kollision zu vermeiden.