Steirer wählt Motorhaube statt Beifahrersitz – schwer verletzt

**Nach einem Lokalbesuch wählte er die Motorhaube statt den Beifahrersitz – eine Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen für den 28-Jährigen aus der Steiermark.**

Ein 28-jähriger Mann erlitt in der Nacht zum Mittwoch schwere Verletzungen, nachdem er auf der Motorhaube eines fahrenden Autos mitgereist war. Der folgenschwere Vorfall ereignete sich nach einem Lokalbesuch in Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, wo der Mann zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte.

Der Unfall geschah, als ein 25-jähriger Bekannter anbot, den 28-Jährigen zu dessen rund 200 Meter entfernt abgestellten Fahrzeug zu bringen. Wie die Polizei Steiermark mitteilte, entschied sich der ältere der beiden Männer „aus bislang unbekannter Ursache“ dazu, nicht im Wageninneren Platz zu nehmen, sondern sich auf die Motorhaube zu setzen.

Folgenschwerer Sturz

Als das Fahrzeug schließlich anhielt, kam es zur folgenden Situation: Der Mann verlor den Halt, stürzte von der Motorhaube und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Verunglückte ins Landeskrankenhaus Feldbach transportiert.