Auch Spar betroffen: Dieses Produkt könnte zu Durchfall führen!

SPAR ruft Mungobohnenkeimlinge wegen mikrobiologischer Verunreinigung zurück. Das Unternehmen hat bei eigenen Qualitätskontrollen eine Belastung in den „SPAR ASIA Mungobohnenkeimlingen 150g“ entdeckt und nimmt das Produkt vorsorglich aus dem Sortiment. Die betroffene Ware wurde bereits aus den Regalen entfernt – sowohl bei SPAR als auch bei Billa.

Verbraucher werden dringend gebeten, die Keimlinge nicht zu verzehren, da gesundheitliche Risiken nicht auszuschließen sind. Der Rückruf betrifft ausschließlich dieses spezifische Produkt – andere Artikel der SPAR-ASIA-Linie oder anderer Marken sind nicht betroffen.

Rückgabe möglich

Kunden können die Mungobohnenkeimlinge in allen SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR-Filialen sowie in Maximärkten zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet.