Achtung! Produktrückruf: Diese Bio-Sprossen können krank machen

Vorsicht bei Bio-Sprossen: Hofer nimmt Mungobohnensprossen wegen möglicher Bakterienbelastung aus dem Verkauf. Sieben Bundesländer sind betroffen.

E. coli-Bakterien gehören zur normalen Darmflora und sind grundsätzlich harmlos. Erst wenn sie die Fähigkeit entwickeln, ein bestimmtes Toxin zu produzieren, werden sie laut AGES als STEC (Shiga-Toxin produzierende E. coli) klassifiziert. Die Übertragung dieser problematischen Bakterien erfolgt hauptsächlich über kontaminiertes Fleisch, kann aber auch durch pflanzliche Nahrungsmittel geschehen, die auf mit Rindergülle gedüngten Feldern angebaut und roh konsumiert werden, sowie durch industriell hergestellte Sprossen.

Genau solche Sprossen sind nun Gegenstand eines Produktrückrufs. Die Handelskette Hofer nimmt das Produkt „BIO Mungobohnensprossen 200 g“ vom Hersteller E. u J. Strobl GesmbH aus dem Verkauf. Diese vorsorgliche Maßnahme wurde aufgrund einer möglichen STEC-Kontamination eingeleitet.

Betroffene Produkte

Die betroffenen Artikel waren seit dem 28.09.2025 in Hofer-Filialen in sieben Bundesländern erhältlich: Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Burgenland, Tirol und Vorarlberg. Der Verkauf wurde umgehend eingestellt.

Von dem Rückruf betroffen sind Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 03.10.2025 und dem 28.10.2025 sowie die Chargennummern 5526939, 5127240, 5227340, 5327440, 5527640, 5127941, 5228041, 5328141, 5528341, 5128642, 5228742, 5328842, 5529042, 5129343, 5229443 und 5329543.

Rückgabemöglichkeiten

Kunden können die Ware in jeder Hofer-Filiale zurückgeben. Die Erstattung des Kaufpreises erfolgt auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Der Lebensmittelhändler betont, dass die Warnung nicht bedeutet, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht wurde.

Bei Fragen steht der Online-Chat auf der Hofer-Website www.hofer.at zur Verfügung.