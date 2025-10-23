Gefährliche Substanzen: dm ruft beliebtes Produkt zurück!

Die Drogeriemarktkette dm hat einen sofortigen Rückruf für den NÉONAIL UV Nagellack in der Farbe „Whispers of Seashells“ eingeleitet. Bei Kontrollen wurden in dem Produkt zwei Farbstoffe nachgewiesen, die nicht nur undeklariert, sondern in kosmetischen Mitteln grundsätzlich nicht zugelassen sind. Konkret handelt es sich um die Substanzen CI 45174 und CI 45160 (Farbstoff-Kennzeichnungen).

Der Hersteller NÉONAIL warnt eindringlich vor der weiteren Verwendung des Produkts, da mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind. Betroffene Kundinnen und Kunden werden gebeten, den UV Nagellack unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum in eine dm-Filiale zurückzubringen.

⇢ Zalando meldet Produktrückruf beliebter Modemarke!



Rückgabe ohne Kassenbon

Die Drogeriekette sichert zu, den vollen Kaufpreis zu erstatten – auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs. Der Rückruf betrifft ausschließlich die Farbvariante „Whispers of Seashells“ des NÉONAIL UV Nagellacks.