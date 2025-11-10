ICE, ICE Baby – mit SONAX startest du glänzend in den Winter

Auch vom Herbst können wir uns bald verabschieden, denn bald regiert wieder die Eiskratzer-Saison. Doch keine Sorge: Mit den SONAX „Winter-Must-haves“ bleibst du cool, selbst wenn es draußen eisig ist. Von klarem Durchblick bis zu weichen Türdichtungen – mit diesen Helfern bist du für jedes Frostabenteuer gerüstet.

Wir haben uns mit SONAX–Experten Wolfgang beim Fachmarkt ZGONC getroffen, um zu klären, wie man Auto und Nerven durch den Winter bringt. Seine Devise: „Vorbereitet sein ist alles. Wer rechtzeitig pflegt, startet entspannt in die kalte Jahreszeit.“

Los geht es mit dem Klassiker unter den Winterprodukten: Antifrost + Klarsicht. Das Konzentrat schützt nicht nur zuverlässig bis zu minus 20 Grad bei einer 1:1 Mischung, sondern sorgt auch für klare Sicht und streifenfreie Scheiben. Zu empfehlen ist er, wenn noch Rückstände vom Sommer-Scheiben-Reiniger im Tank sind. Für alle, die es noch einfacher mögen, gibt es das Ganze auch gebrauchsfertig als Green Forest Variante – mit frischem Duft, der an winterlichen Nadelwald erinnert. Klare Sicht mit Frischekick, das kann nur SONAX.

Mit SONAX startest du glänzend in den Winter 1 von 6

Eis an der Scheibe? Kein Problem! Der ScheibenEnteiser ist der Retter an frostigen Morgen. Einfach aufsprühen, kurz wirken lassen – schon taut das Eis wie von selbst. Kein Kratzen, keine kalten Finger, nur freie Sicht. Das ist Winterkomfort vom Feinsten.

Damit du auch nach dem Einsteigen nicht eiskalt überrascht wirst, gibt es gleich zwei unverzichtbare Helfer für alle Gummidichtungen. Der GummiPfleger mit Schwammaufsatz pflegt gezielt Tür- und Fenstergummis, hält sie geschmeidig und verhindert das Festfrieren. Für größere Flächen, etwa Fußmatten oder Dichtungen im Kofferraum, ist der GummiPfleger als Spray die ideale Lösung – schnell und praktisch.

Wolfgang weiß, warum diese Pflege wichtig ist: „Gerade bei Minusgraden zeigen sich die Folgen von Vernachlässigung. Wer jetzt vorsorgt, spart sich im Winter so manchen Ärger und kalte Finger sowieso.“

Mit den richtigen Produkten wird der Winter also weniger stressig und deutlich stylischer. Kein Eiskratzen, kein Ruckeln, keine quietschenden Dichtungen – nur klare Sicht, geschmeidige Oberflächen und das gute Gefühl, bestens gerüstet zu sein.

Und das Beste: Die SONAX Winterprodukte gibt es unter anderem in allen ZGONC-Filialen. Also: Motor an, Heizung hoch, Produkte raus – und ab geht’s in einen Winter, der glänzt.

Autorin: Marianne Pušić

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung