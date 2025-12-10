Straßen-Horror: Geheime Hohlräume unter Wienzeile – Experten in Alarmbereitschaft

Unter der Linken Wienzeile verbirgt sich ein gefährliches Geheimnis. Nach dem plötzlichen Einbruch der Fahrbahn kämpfen Experten mit aufwendigen Verfahren gegen die Hohlräume.

Im September öffnete sich plötzlich ein großes Loch in der Fahrbahn der Linken Wienzeile. Bei nachfolgenden Untersuchungen wurden mehrere lockere Bodenstellen in unterschiedlichen Tiefen unter der Straße entdeckt. Die gefundenen Hohlräume werden nun mit speziellen Verfahren stabilisiert. Weitere Überprüfungen förderten zusätzliche Hohlräume zutage, die jetzt mit Zementsuspensionen verfüllt werden müssen.

⇢ Bosniens ungeahnter Schatz: 40.000 unentdeckte Höhlen



Injektionsverfahren

Die Stabilisierung erfolgt durch ein spezielles Injektionsverfahren, wie Josef Gottschall von Wien Kanal erläutert: „Das ist (…) so eine Art Beton, sehr flüssig, und man bohrt zuerst ein Loch, in dieses Loch führt man dann ein Injektionsrohr ein und über ein Mischwerk pumpen wir diese Flüssigkeit in den Boden”. Diese Suspension dringt in die unterirdischen Hohlräume ein und härtet dort aus. An der Straßenoberfläche läuft der Großteil der Arbeiten maschinell ab, wobei ein Computersystem den Prozess steuert.

Die Betonmischung wird in einem Silo in einer angrenzenden Nebenstraße angerührt und mittels Pumpen durch Rohrleitungen zur Hauptfahrbahn transportiert, wo sie über Bohrlöcher in die Tiefe gepresst wird. Bei den Injektionen selbst ist höchste Präzision gefordert. Gottschall veranschaulicht den Vorgang mit einem bildlichen Vergleich: “Das Loch ist 15 Meter tief. Alle 30 Zentimeter bauen Sie einen runden Tortenboden auf und stapeln den 15 Meter hoch.”

Und für 30 Zentimeter von dieser Schicht brauchen wir eine Stunde.

Verkehrsfreigabe

Die Sanierungsarbeiten sollen bis Mitte Jänner fertiggestellt sein. Danach wird der Verkehr wieder auf allen drei Fahrspuren fließen können.

Die Linke Wienzeile steht Verkehrsteilnehmern wieder uneingeschränkt zur Verfügung.