Bosniens ungeahnter Schatz: 40.000 unentdeckte Höhlen

Unter Bosniens Oberfläche verbirgt sich ein verborgenes Reich: Tausende unerforschte Höhlen warten auf Entdeckung, während Experten um deren Erhalt kämpfen.

In Bosnien und Herzegowina schlummert ein ungeahnter Schatz unter der Erde: Mehr als sechstausend Höhlen sind offiziell registriert, doch Experten vermuten, dass die tatsächliche Zahl bei über 40.000 liegen könnte. Rund 60 Prozent des Landes bestehen aus Karstgebieten – ideale Voraussetzungen für unterirdische Hohlräume. Bei einer jüngsten Untersuchung wurden allein 15 neue Höhlen entdeckt. Fachleute schätzen, dass selbst mit dem aktuellen Forschungstempo nicht einmal eine Million Jahre ausreichen würden, um das gesamte Potenzial zu erforschen.

“Für das Verständnis unserer Vergangenheit sind Höhlen wahre Schatzkammern”, erklärt Mulaomerovic. “Sie sind voller Sedimente, Überreste und unberührter Spuren, die über die Zeit konserviert wurden.” Diese Zeugnisse zeichnen kontinuierlich alles auf, was geschehen ist. Wir können erkennen, wann die Höhlen bewohnt waren, wer dort lebte und wie sich das Klima veränderte. Die Forschungen im Dinarischen Karst bilden das Fundament der modernen Speläologie.

Die Höhlen in Bosnien und Herzegowina entstehen hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich, in Kalksteinformationen, wie Mulaomerovic erläutert. Als Beispiele nennt er die Ledenica-Höhle auf der Treskavica, die vom Wissenschaftler Jovan Cvijic erforscht wurde, sowie die ehemaligen Eishöhlen auf der Romanija. Diese Höhlen waren einst mit Eis gefüllt, das heute vollständig verschwunden ist.

Der Klimawandel zeigt sich besonders deutlich in Bijambara, wo früher selbst im Sommer Eis zu finden war. Heute fehlt dort sogar der Schnee, berichtet Mulaomerovic. Eis findet man mittlerweile erst in Höhen über 1.700 Metern. Auch die Alpendohle – ein Vogel, der diese Gebiete traditionell bewohnte – wird dort bald nicht mehr anzutreffen sein.

Wissenschaftliche Bedeutung

Die Speläologie lässt sich laut Mulaomerovic einfach als die Wissenschaft von Höhlen und anderen Karstformen beschreiben. Sein persönliches Interesse an diesem Forschungsgebiet wurde durch den Wissenschaftler Trevor R. Shaw geweckt. Obwohl junge Menschen heute wenig Begeisterung für diese Disziplin zeigen, betont er, dass es nie zu spät sei, damit zu beginnen. In seinem Vortrag stellte er auch einige der ältesten dokumentierten Höhlen vor, darunter die Karlovca in Slowenien, die bereits 1758 beschrieben wurde.

Mulaomerovic kann auf eine beeindruckende internationale Karriere zurückblicken: Er nahm an speläologischen Expeditionen in Kolumbien (1984), Malta (1985) und in der Polarregion (1989) teil. Als Herausgeber der Fachzeitschrift “Naš krš” und des Mitteilungsblatts für Fledermausforschung auf dem Balkan “Hypsugo” vermittelte er in seinem Vortrag Einblicke in die kulturhistorische und wissenschaftliche Bedeutung von Höhlen sowie die Herausforderungen der Speläologie in seiner Heimat.

“Höhlen waren stets mehr als nur geomorphologische Formationen. Sie dienten als erste Behausungen der Menschheit, als Zufluchtsorte für Abenteurer und als Laboratorien für wissenschaftliche Forschung. In Höhlen wurden die ersten Kunstwerke entdeckt. Sie fungierten als Heiligtümer und stellen gleichzeitig wissenschaftliche Rätsel dar”, erklärte Hazim Hrvatovic, korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien und Herzegowina, zu Beginn der Veranstaltung.

Hrvatovic unterstrich das außergewöhnliche Potenzial von Höhlen als Archive des Lebens, der Natur und des Klimas. Besonders betonte er die Rolle von Höhlenökosystemen als Indikatoren für Klimaveränderungen: “Wir können das Klima der vergangenen 3,5 Millionen Jahre rekonstruieren. Die Sedimente in den Höhlen dokumentieren diese Kontinuität – wir erkennen, was kam und ging, was die Flüsse brachten und was sie fortspülten. Diese Spuren erzählen vom damaligen Klima und ermöglichen uns, Modelle für die Zukunft zu entwickeln.”

Aktuelle Herausforderungen

Mit Bedauern stellte Mulaomerovic fest, dass Menschen Höhlen oft respektlos behandeln: “Höhlen und Gruben verkommen zu Mülldeponien, obwohl manchmal nur zehn Kilometer entfernt Menschen genau dieses Wasser trinken.”

In seiner kritischen Betrachtung zur Lage der Speläologie in Bosnien und Herzegowina betonte er die gravierenden Herausforderungen: Mangel an Forschung und nahezu vollständiges Fehlen institutioneller Unterstützung. “Der Schwerpunkt meines Vortrags liegt genau auf dem Elend der Speläologie in unserem Land. In unserem Register sind fünftausend Höhlen erfasst, aber Schätzungen zufolge existieren zwischen 40.000 und 50.000. Das ist ein Reichtum, für dessen Erforschung man eine Million Jahre benötigen würde – und dennoch interessiert das niemanden.”

Auf die Frage, wer sich heute in Bosnien und Herzegowina mit Speläologie beschäftigt, antwortete er ernüchtert, dass sich außer wenigen Enthusiasten niemand diesem Gebiet widmet. Forscher aus der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Italien und anderen Ländern kommen zur Untersuchung, während im eigenen Land kaum Interesse besteht. Selbst Studenten seien kaum für Feldforschung zu gewinnen. Seine abschließende Botschaft fiel entsprechend pessimistisch aus.

Der öffentlich zugängliche Vortrag richtete sich an alle, die die unterirdischen Schätze Bosnien und Herzegowinas, ihren kulturellen und wissenschaftlichen Wert sowie die Herausforderungen ihrer Erhaltung besser verstehen wollen, wie die Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien und Herzegowina mitteilte.