Kroatiens geheime Paradiese: Hier urlauben die Einheimischen

Dennoch präsentiert sich Vukovar erstaunlich vital mit sorgfältig renovierten Barockgebäuden, gemütlichen Cafés und einem pulsierenden Kulturleben. Beeindruckende Street-Art internationaler Künstler schmückt zahlreiche Fassaden und lädt zu Entdeckungstouren ein. Zu den bedeutendsten Attraktionen zählen der charakteristische Wasserturm und das Schloss Eltz, die inzwischen wieder in vollem Glanz erstrahlen.

Neben dem geschichtsträchtigen Ambiente bietet Vukovar auch Naturerlebnisse: Der breite, ruhige Donaustrom eignet sich hervorragend für Kanufahrten, Spaziergänge oder Entspannung am Stadtstrand. In der Umgebung können Besucher die Weingüter in den sanften Hügeln von Ilok erkunden – der regionale Gewürztraminer ist dabei ein absolutes Muss.

Silba verkörpert jene seltenen Inseln, die ihre Ursprünglichkeit bewahrt haben – autofrei, beschaulich und von fast meditativer Ruhe geprägt. Nur wenige Fährstunden von Zadar entfernt empfängt die Insel ihre Gäste mit schmalen Wegen, aromatischen Kiefernwäldern und wohltuender Stille. Statt Motorengeräuschen begleiten hier Zikadenzirpen und sanftes Wellenrauschen den Besucher.

Luxus sucht man auf Silba vergebens. Anstelle von Clubs oder Einkaufszentren findet man lokale Märkte mit Olivenöl, Wein und frisch geernteten Feigen. Die Strände – wie die bezaubernde Bucht Sotorisce – bieten ideale Bedingungen zum Schnorcheln oder für entspannte Lesestunden im Schatten.

Verschiedene Wanderwege führen über die Insel, vorbei an kleinen Kapellen, Olivenhainen und einsamen Buchten. Besonders reizvoll ist der Spaziergang zur nördlichen Spitze mit Ausblick auf die benachbarten Inseln Olib und Premuda.

⇢ TOP 10: Europas herzlichste Metropolen enthüllt mit überraschendem Sieger



Versteckte Küstenorte

In unmittelbarer Nähe zum bekannten Vodice liegt Srima – ein verschlafener Küstenort, der vom Massentourismus bislang unentdeckt geblieben ist. Statt großer Hotelanlagen und Partyzonen erwarten den Besucher hier ruhige Strände mit glasklarem Wasser, kleine Ferienhäuser und familiäre Atmosphäre.

Der feine Kiesstrand von Srima fällt sanft ins türkisfarbene Meer ab und eignet sich perfekt für Familien und Erholungssuchende. Aktivurlauber können mit dem Fahrrad entlang der Küste bis ins geschichtsträchtige Sibenik radeln oder per Kajak die vorgelagerten kleinen Inseln erkunden. Auch die spektakulären Krka-Wasserfälle sind nur eine halbe Autostunde entfernt.

Am Abend lässt sich der Sonnenuntergang in einer der authentischen Weinstuben bei frischem Fisch und einem Glas regionalen Zlahtina genießen.

Wer einen Ort zum Durchatmen fernab der touristischen Hauptrouten sucht, wird in Pirovac fündig. Das Küstenstädtchen liegt malerisch in einer tief eingeschnittenen Bucht der dalmatinischen Küste und besticht durch seine ruhige Atmosphäre, kristallklares Wasser und die Nähe zu beeindruckenden Naturschönheiten.

Anstelle von Massentourismus findet man hier authentisches dalmatinisches Leben, traditionelle Steinhäuser, einladende Cafés und atemberaubende Sonnenuntergänge direkt an der Uferpromenade – ideal für alle, die Entschleunigung mit Aktivität verbinden möchten. Nur wenige Kilometer entfernt wartet der Naturpark Vransko Jezero, ein Paradies für Vogelbeobachter, Wanderer und Radfahrer.

Auch die berühmten Krka-Wasserfälle und die historische Altstadt von Sibenik sind schnell erreichbar – perfekt für Tagesausflüge. In Pirovac selbst lohnt sich ein Bad im türkisfarbenen Meer am kleinen Stadtstrand oder ein abendlicher Bummel durch die engen Gassen des historischen Zentrums. Liebhaber des ursprünglichen Kroatiens werden sich hier heimisch fühlen.

Wer nach türkisblauem Wasser, verwinkelten Gassen und mediterraner Entspannung sucht, wird beim nächsten Tipp fündig. Die Insel Hvar zählt zu den sonnenverwöhntesten Orten Europas – und zu den facettenreichsten. Während in der gleichnamigen Stadt Luxusyachten und Nachtschwärmer dominieren, warten nur wenige Kilometer entfernt stille Buchten, historische Klöster und duftende Lavendelfelder.

Die autofreie Altstadt von Hvar beeindruckt mit historischem Ambiente, und die venezianische Festung Fortica bietet einen spektakulären Blick über die Stadt und die vorgelagerten Pakleni-Inseln. Aktivurlauber können das hügelige Hinterland mit dem Fahrrad erkunden oder mit dem Kajak die zerklüftete Küste entlangpaddeln.

Am Abend laden traditionelle Konobas (Weinkeller) zu frischem Fisch und einem Glas Plavac Mali ein – dem charaktervollen Rotwein der Region.