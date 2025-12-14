Alkoholisierter Fußgänger von Auto erfasst – Fahrer flüchtet

Ein 59-jähriger Fußgänger wurde am Samstagabend gegen 19.45 Uhr beim Überqueren der Technikerstraße in nordöstlicher Richtung von einem hellen Pkw erfasst. Der Wagen, dessen Kennzeichen unbekannt ist, fuhr in südöstlicher Richtung, als es zur Kollision kam. Durch den Aufprall wurde der Mann auf die Fahrbahn geschleudert.

Ein nachfolgendes Ehepaar wurde Zeuge des Unfalls. Die Beifahrerin alarmierte umgehend die Einsatzkräfte und leistete dem Verletzten Erste Hilfe. Nach der notfallmedizinischen Versorgung vor Ort brachte der Rettungsdienst den 59-jährigen Österreicher in die Klinik Innsbruck. Bei ihm wurde ein positiver Alkoholtest festgestellt.

Fahrerflucht begangen

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, und entzog sich damit der polizeilichen Unfallaufnahme. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem hellen Fahrzeug blieb erfolglos. Das Unfallopfer erlitt eine schwere Verletzung am Unterschenkel.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 059 133 7591100 (Polizeiinspektion Innsbruck-Wilten), 0599 133 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

