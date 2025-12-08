“Ich war am Steuer”: Mutter wollte betrunkenen Unfallfahrer schützen

Mutter wollte ihren betrunkenen Sohn nach schwerem Crash schützen. Doch die Polizei durchschaute das Täuschungsmanöver – mit ernsten Konsequenzen.

Ein alkoholisierter 27-Jähriger verursachte in der Nacht auf Montag einen Unfall in Eggersdorf bei Graz. Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung kam mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Nach dem Unfall flüchtete er vom Unfallort. Ein 28-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Crash schwer verletzt. Die Mutter des Unfallverursachers versuchte zunächst, ihren Sohn zu decken.

Die Polizei wurde gegen 21:15 Uhr über den verunfallten Wagen informiert. Als die Beamten eintrafen, war niemand mehr an der Unfallstelle. Kurz darauf erschien eine 55-jährige Frau und gab an, sie sei die Lenkerin gewesen. Ihre widersprüchlichen Aussagen machten die Polizisten jedoch misstrauisch und führten zu weiteren Nachforschungen.

⇢ Flugzeug-Absturz enthüllt: So kam es zur Tragödie vor einem Jahr



Falsche Angaben

Diese ergaben, dass tatsächlich ihr 27-jähriger Sohn am Steuer gesessen hatte. Der junge Mann und ein 30-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Ermittlungen förderten außerdem zutage, dass sich noch eine dritte Person im Fahrzeug befunden hatte. Der 28-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen und wurde von einer Bekannten ins LKH Graz transportiert. Ein beim 27-jährigen Fahrer durchgeführter Alkotest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung.

Die Polizei entzog ihm vorläufig die Fahrerlaubnis und erstattete Anzeige.