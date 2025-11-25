Flugzeug-Absturz enthüllt: So kam es zur Tragödie vor einem Jahr

Ein rätselhafter Flugzeugabsturz in Niederösterreich hat einen 83-jährigen Piloten das Leben gekostet. Nun steht die überraschende Ursache fest.

Am 1. Dezember 2024 startete ein 83-jähriger Pilot gegen 14 Uhr mit seiner CTLS, einem weltweit beliebten Leichtflugzeug, vom Flugplatz Krems-Langenlois. Sein Flugziel war der Flugplatz Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Kurz nach dem Start nahm der Flug jedoch eine dramatische Wendung.

Nachdem die Maschine auf etwa 3.200 Fuß gestiegen war, leitete der Pilot unerwartet einen Sinkflug ein. Die Flughöhe verringerte sich weiter, bis das Flugzeug schließlich in einem Waldgebiet westlich der Ortschaft Wienings in Groß-Siegharts aufschlug. Ein Zeuge meldete den Absturz umgehend, auch die Austro Control registrierte den Vorfall.

Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um die Absturzstelle zu lokalisieren. Die Suche gestaltete sich aufgrund von Nebel und einbrechender Dunkelheit äußerst schwierig. Als das Wrack in den Abendstunden gefunden wurde, konnte für den Piloten nur noch der Tod festgestellt werden.

Medizinische Ursache

Nach dem Unglück kursierten verschiedene Theorien zur Unfallursache. Unter anderem wurde vermutet, dass schlechte Sichtverhältnisse im Bereich des Predigtstuhls zum Absturz geführt haben könnten. Der nun vorliegende Abschlussbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) liefert jedoch eine andere Erklärung: Der Pilot erlitt während des Fluges ein schwerwiegendes medizinisches Problem.

„(…) Als wesentlicher Organbefund bestand jedoch auch eine akute, zentrale und periphere Lungenembolie mit Lungeninfarkt – ein Krankheitsbild, das geeignet ist, eine Kreislaufschwäche und eine Bewusstseinstrübung hervorzurufen und das auch akut die Handlungs- und Flugfähigkeit hochgradig beeinträchtigen bzw. aufheben kann. (…)”, zitiert die SUB aus dem Obduktionsbericht. Die Untersuchungsstelle kommt zum Schluss, dass der Pilot vermutlich während des Fluges gesundheitlich so stark beeinträchtigt war, dass er die Kontrolle über sein Luftfahrzeug verlor.

Die Untersuchungen zu diesem Unglücksfall sind damit abgeschlossen.

Bei dem Aufprall wurde das Flugzeug vollständig zerstört.