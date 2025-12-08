Viermal in Hundezone gebissen: Besitzer lässt blutende Frau einfach liegen

Dramatische Szenen auf einer Hundewiese in Leonding: Als eine 26-Jährige ihr eigenes Tier vor einem aggressiven Hund schützen wollte, wurde sie selbst zum Opfer.

Eine 26-jährige Frau aus Leonding (Oberösterreich) wurde am Sonntagnachmittag auf einer eingezäunten Hundewiese in ihrer Heimatstadt zum Opfer einer Hundeattacke. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr, als die junge Frau mit ihrem Vierbeiner die Freilauffläche betrat. Kurz nach ihrer Ankunft attackierte ein fremder Hund unvermittelt ihr Tier.

Als die Leondingerin eingriff, um ihren eigenen Hund zu schützen, wandte sich der aggressive Hund gegen sie. Das Tier riss die 26-Jährige zu Boden und verletzte sie durch vier Bisse in die rechte Schulter.

⇢ Joggerin totgebissen: Gericht lehnt Rettung der Hunde ab – Einschläferung



Halter flüchten

Die bislang nicht identifizierten Halter des Angreifers entfernten sich nach dem Vorfall von der Hundewiese, ohne der verletzten Frau zu helfen oder ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Die Verletzte musste mit Bisswunden unbestimmten Grades im Unfallkrankenhaus Linz medizinisch versorgt werden.

Von den verantwortlichen Hundehaltern fehlt bisher jede Spur.