Schwer bewaffnet im Wohnviertel – Was suchte die Cobra beim Messezentrum?

Nächtlicher Alarm in Salzburg: Die Eliteeinheit Cobra stürmte ein Wohnhaus nahe des Messezentrums. Der Grund für den spektakulären Einsatz bleibt im Dunkeln.

In der Nacht auf Dienstag kam es kurz vor 23 Uhr zu einem umfangreichen Polizeieinsatz in unmittelbarer Nähe des Salzburger Messezentrums. Die Spezialeinheit Cobra rückte gemeinsam mit regulären Polizeikräften zu einem Wohngebäude in der Bessarabierstraße in Salzburg aus. Parallel dazu stand auch das Rote Kreuz im Einsatz.

Weshalb die Einsatzkräfte in das Wohnhaus eindrangen, war bis zum Redaktionsschluss nicht in Erfahrung zu bringen.

Die Hintergründe des nächtlichen Großeinsatzes blieben vorerst unklar.