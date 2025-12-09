Tsunami-Alarm an Japans Nordküste – Fukushima-Angst kehrt zurück

Japans Nordküste hält den Atem an: Nach einem heftigen Seebeben rollen erste Flutwellen an Land. Die Erinnerung an die Fukushima-Katastrophe ist allgegenwärtig.

Ein starkes Erdbeben erschütterte am späten Montagabend die japanische Küstenregion. Das Beben, das in einer Tiefe von 50 Kilometern registriert wurde, war in mehreren Städten deutlich zu spüren. Nach einer anfänglichen Einschätzung von 7,6 auf der Richterskala korrigierten die Behörden ihre Angaben. Das Epizentrum befand sich etwa 80 Kilometer vor der Küste der Präfektur Aomori in 54 Kilometern Tiefe. Laut Behördenangaben sind vor allem die südlichen Küstenabschnitte Hokkaidos sowie die nordöstlichen Regionen von Honshu, Japans Hauptinsel, von möglichen Flutwellen bedroht.

Die Meteorologiebehörde meldete, dass eine 70 Zentimeter hohe Welle die Küstenstadt Kuji auf Honshu erreichte. In Urakawa auf Hokkaido wurde eine Wellenhöhe von 50 Zentimetern gemessen. Der Bahnbetreiber East Japan Railway setzte vorübergehend einige Verbindungen aus. Die Betreiber der Atomkraftwerke in der betroffenen Region gaben an, dass keine Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.

Evakuierungsmaßnahmen

Laut Berichten des japanischen Senders NHK wurden in mehreren Gemeinden Evakuierungsanordnungen erlassen. Im Büro der Ministerpräsidentin Sanae Takaichi wurde ein Krisenstab eingerichtet. Die zuständige Behörde warnte die Bevölkerung zudem vor möglichen Nachbeben.

Atomkraftwerke sicher

Der Konzern TEPCO, Betreiber der havarierten Atomanlage Fukushima Daiichi, informierte auf seiner Internetseite, dass aufgrund der Tsunami-Warnung Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. “Derzeit gibt es keine Anomalie im System”, teilte das Unternehmen mit. In der Atomanlage im Nordosten Japans war es im März 2011 nach einem schweren Erdbeben und dem darauffolgenden gewaltigen Tsunami zu mehreren Kernschmelzen gekommen, nachdem die Kühlsysteme ausgefallen waren.

Tsunamis entstehen, wenn Erdbeben oder vulkanische Aktivitäten den Meeresboden erschüttern. Im Unterschied zu gewöhnlichen Oberflächenwellen liegt die besondere Gefahr des Tsunami (japanisch für “große Welle im Hafen”) darin, dass sich die tiefen Wasserschichten in Bewegung setzen.