Insel-Horror: Tsunami-Angst nach Erdbeben

Mit einer Stärke von 6,6 bebte am Donnerstag der Boden auf der indonesischen Insel Simeulue. Die Behörden konnten rasch Entwarnung geben.

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat am Donnerstag die indonesische Insel Simeulue erschüttert. Das Beben wurde um 11.56 Uhr Ortszeit (5.56 Uhr MEZ) registriert und hatte sein Epizentrum in 25 Kilometern Tiefe, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen gab es weder Opfer noch größere Sachschäden. Die zuständigen Behörden gaben Entwarnung hinsichtlich einer möglichen Tsunamigefahr.

