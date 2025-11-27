14 Millionen im Topf: Diese Zahlen knacken den gestrigen Jackpot

Die Ziehung der Lottozahlen vom 26. November 2025 ist abgeschlossen. Für die Mittwochsziehung im Lotto “6aus49” standen diesmal 14 Millionen Euro im Jackpot bereit.

Aktuelle Gewinnzahlen

Die Glückszahlen lauten: 2 – 9 – 24 – 28 – 29 – 39, mit der Superzahl 8. Beim Zusatzspiel “Spiel 77” wurden die Zahlen 5 4 7 9 9 6 7 ermittelt, bei “Super 6” die Kombination 1 9 5 7 3 3. Die reguläre Ziehung der “6aus49”-Lottozahlen findet jeden Mittwoch um 18:25 Uhr statt.

Das Lottospiel “6aus49” verfügt über insgesamt neun Gewinnklassen. Die Höhe der einzelnen Gewinne wird durch die Anzahl der Gewinner pro Klasse sowie den festgelegten Ausschüttungsanteil bestimmt. Wie der Name bereits andeutet, müssen Spieler sechs Zahlen aus einem Feld von 1 bis 49 auswählen. Den Hauptgewinn sichert sich, wer alle sechs Zahlen korrekt tippt und zusätzlich die richtige Superzahl zwischen 0 und 9 vorhergesagt hat.

Kosten und Zusatzspiele

Ein einzelner Tippfeld bei “6aus49” kostet 1,20 Euro, hinzu kommt eine Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Der Schein kann für mehrere Wochen oder als Dauerschein genutzt werden. Wer an den Zusatzspielen teilnehmen möchte, zahlt für “Spiel 77” weitere 2,50 Euro und für “Super 6” zusätzlich 1,25 Euro.

Nach einem Lottogewinn variiert das Auszahlungsverfahren je nach Gewinnhöhe. Kleinere Summen können direkt in bar an der Lotto-Annahmestelle abgeholt werden, wobei die Höchstgrenze für Barauszahlungen je nach Bundesland unterschiedlich ausfällt. Die Abholung ist ab dem ersten Werktag nach der Ziehung möglich – Spielquittung und Ausweis müssen vorgelegt werden.

Auszahlungsverfahren

Bei Gewinnen oberhalb der Bargrenze erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung. Hierfür ist das Zentralgewinn-Anforderungsformular auszufüllen, das in jeder Annahmestelle erhältlich ist. Nach Einreichung des Formulars wird der Gewinn überwiesen. Bei Beträgen über 100.000 Euro erfolgt die Überweisung allerdings erst eine Woche nach der Ziehung.

Die Gewinnchancen in der höchsten Gewinnklasse 1 bei “6aus49” liegen laut lotto.de bei etwa 1 zu 140 Millionen.

