Lotto-Fieber: Millionenjackpot wartet auf glückliche “6 aus 49”-Tipper

Die Lottoziehung vom 22. November 2025 ist abgeschlossen – 13 Millionen Euro warten im Jackpot auf glückliche Gewinner. Wer die sechs richtigen Zahlen plus Superzahl getippt hat, kann sich über einen Millionengewinn freuen.

Die aktuellen Gewinnzahlen der Ziehung “6aus49” lauten: 15 – 18 – 21 – 29 – 32 – 33. Die entscheidende Superzahl ist die 5. Bei den Zusatzlotterien wurden folgende Zahlenkombinationen ermittelt: Für “Spiel 77” die Zahlenfolge 1 – 9 – 6 – 4 – 2 – 5 – 6 und für “Super 6” die Kombination 1 – 6 – 3 – 6 – 4 – 3.

Die Samstagziehung findet traditionell um 19:25 Uhr statt. Bei der Lotterie “6aus49” können Spieler in insgesamt neun verschiedenen Gewinnklassen erfolgreich sein. Die tatsächliche Gewinnsumme variiert je nach Anzahl der Gewinner pro Klasse und dem festgelegten Ausschüttungsanteil.

Spielprinzip und Kosten

Das Spielprinzip ist einfach: Aus 49 möglichen Zahlen müssen sechs richtig angekreuzt werden. Den Hauptgewinn sichert sich, wer nicht nur alle sechs Zahlen korrekt vorhergesagt hat, sondern zusätzlich auch die Superzahl richtig auf seinem Spielschein vermerkt hat.

Ein Tippfeld bei “6aus49” kostet 1,20 Euro zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr pro Spielschein. Spieler können ihren Schein für mehrere Wochen im Voraus oder als Dauerschein einreichen. Die Teilnahme an den Zusatzlotterien ist mit weiteren Kosten verbunden: “Spiel 77” schlägt mit 2,50 Euro zu Buche, während “Super 6” 1,25 Euro kostet.

Gewinnauszahlung

Nach einem Lottogewinn unterscheidet sich das Auszahlungsverfahren je nach Höhe der Gewinnsumme. Kleinere Beträge können – abhängig vom jeweiligen Bundesland – direkt in bar bei einer Lotto-Annahmestelle abgeholt werden. Voraussetzung dafür ist, dass Gewinner einen Werktag nach der Ziehung mit Personalausweis und Spielquittung erscheinen.

Größere Gewinne, die über dem Limit für Barauszahlungen liegen, werden ausschließlich per Banküberweisung ausgezahlt. Hierfür müssen Gewinner ein Zentralgewinn-Anforderungsformular ausfüllen, das in jeder Annahmestelle erhältlich ist. Bei Gewinnsummen über 100.000 Euro erfolgt die Überweisung erst eine Woche nach der Ziehung.

Die Wahrscheinlichkeit, in der höchsten Gewinnklasse bei “6aus49” erfolgreich zu sein, liegt laut lotto.de bei etwa 1:140 Millionen.