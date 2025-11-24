Schock auf Klagenfurter Straße: 89-Jähriger rast frontal in Gegenverkehr

Frontalzusammenstoß in Klagenfurt: Ein 89-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Drei Personen mussten ins Krankenhaus.

Am Sonntagabend kam es in Klagenfurt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 89-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt geriet gegen 18:15 Uhr auf der Feldkirchner Straße in Richtung Innenstadt aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Feldkirchner Straße 120 prallte sein Wagen frontal mit dem Auto einer 69-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zusammen.

Verletzte Personen

Bei dem heftigen Aufprall wurden sowohl der Unfallverursacher als auch seine 86-jährige Ehefrau, die sich als Beifahrerin im Fahrzeug befand, verletzt. Auch die 56-Jährige des entgegenkommenden Wagens erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachten die Rettungskräfte alle drei Unfallopfer ins Klinikum Klagenfurt.