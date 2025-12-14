Tödliches Überholmanöver: 61-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash

Ein riskantes Überholmanöver auf der B54 endete am Samstag in einer Tragödie. Für einen 61-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Überholmanöver auf der B54 bei Pischelsdorf im Bezirk Weiz kam es am Samstag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verlor sein Leben, nachdem er offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen hatte. Wie aus einer Polizeimeldung hervorgeht, endete die darauffolgende Frontalkollision für den Mann tödlich – Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Insassen des zweiten Unfallfahrzeugs – ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung und eine gleichaltrige Frau aus Graz – erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurden in Krankenhäuser der Umgebung eingeliefert.

Zeugensuche läuft

Die Ermittlungsbehörden suchen nun nach Augenzeugen des Unfallgeschehens. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pischelsdorf unter der Telefonnummer 059 133/6267 100 in Verbindung zu setzen.