Skiteenie rast Tschechen nieder und flüchtet – Fahndung läuft

Auf der roten Piste in Sillian krachte es heftig: Ein tschechischer Skifahrer wurde schwer verletzt, während der mutmaßliche Verursacher – ein Teenager – einfach davonfuhr.

Im Osttiroler Sillian kam es am Montag zu einem folgenschweren Zwischenfall auf der Piste. Ein 42-jähriger Tscheche wurde gegen Mittag im Skigebiet Thurntaler von einem anderen Skifahrer zu Fall gebracht und dabei erheblich verletzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben um 12.40 Uhr auf einer roten Abfahrt.

Nach dem Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne dem Verletzten zu helfen oder seine Personalien zu hinterlassen. Das Unfallopfer erlitt eine schwere Schulterverletzung und musste zunächst von der Pistenrettung versorgt werden, bevor es per Rettungswagen ins Krankenhaus Lienz transportiert wurde.

Jugendlicher gesucht

Die Polizei hat inzwischen eine Personenbeschreibung des flüchtigen Skifahrers veröffentlicht. Es handelt sich vermutlich um einen etwa 13- bis 14-jährigen Jugendlichen, der zum Unfallzeitpunkt eine graue Skijacke, schwarze Skihose und einen schwarzen Schal trug. Zudem war er mit einem grauen Helm, einer auffällig großen Skibrille und schwarz-grünen Skiern unterwegs.

Die Polizei bittet nun sowohl den Unfallverursacher selbst als auch mögliche Augenzeugen, sich zu melden.