Dreifach-Einbruch in Schule: Sechs Teenager überführt

Sie brachen in eine Schule ein, hinterließen Chaos und nahmen Bargeld mit. Nun wurden sechs Teenager aus Mattersburg von der Polizei überführt.

Nach einer Serie von Einbrüchen in die Mittelschule Mattersburg hat die Polizei sechs Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren als Tatverdächtige identifiziert. Die aus dem Bezirk Mattersburg stammenden Minderjährigen sollen innerhalb weniger Wochen dreimal in das Schulgebäude eingedrungen sein. Dabei entwendeten sie Bargeld und hinterließen erhebliche Sachschäden in mehreren Klassenräumen sowie im Lehrerzimmer.

Die Landespolizeidirektion Burgenland konnte die Tatverdächtigen nach dem jüngsten Vorfall in der Nacht zum Samstag ermitteln. Gegen alle sechs Personen wurde Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt erstattet.

Erhebliche Sachschäden

Die Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen sich gewaltsam Zugang zum Schulgebäude verschafft hatten. Im Inneren beschädigten sie neben Laptops und Bildschirmen auch diverse Einrichtungsgegenstände und zerstörten mehrere Fensterscheiben.

Bei den polizeilichen Vernehmungen legten die Tatverdächtigen ein Geständnis ab. Die Beamten konnten einen Teil des entwendeten Bargelds sicherstellen.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.