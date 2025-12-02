Teenie-Trio schlägt zu: Die seltsame Beute sorgt für Kopfschütteln!

Drei Teenager auf Beutezug: Nach einer Serie von Einbrüchen klickten für zwei polizeibekannte Jugendliche die Handschellen. Ihre kuriose Beute überrascht.

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei einen 14-jährigen Jugendlichen als Hauptverdächtigen einer Einbruchsserie identifizieren und festnehmen. Der bereits polizeibekannte Bursche wurde gemeinsam mit seinen mutmaßlichen Mittätern, einem 13- und einem 15-Jährigen, dingfest gemacht. Während der 14-Jährige und der 15-Jährige auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt wurden, konnten die Ermittler den Teenagern auch drei weitere versuchte Einbrüche in Linz nachweisen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Liste der Straftaten, die dem Trio zur Last gelegt werden, ist beachtlich: Neben den bereits genannten Fällen konnten die Ermittler zwei weitere Einbrüche in Traun, einen Autodiebstahl sowie einen Einbruch in eine Schule aufklären. Ein Teil des Diebesguts konnte von den Beamten sichergestellt werden.

⇢ Hinterhalt: Maskierte prügeln mit Baseballschlägern auf 17-Jährigen ein



Nächtlicher Einbruch

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Montag der vergangenen Woche gegen 3 Uhr morgens in Traun. Zunächst versuchten die Täter, durch Einschlagen einer Glasscheibe in ein Geschäft einzudringen, scheiterten jedoch. Kurz darauf waren sie bei einem anderen Laden erfolgreicher, wo sie die Glastür zertrümmerten.

Die Beute fiel allerdings ungewöhnlich aus: Sie entwendeten lediglich zwei Packungen Sonnenblumenkerne, eine Spardose sowie Bargeld aus zwei Geldbörsen und einen Autoschlüssel.