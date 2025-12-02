Hinterhalt: Maskierte prügeln mit Baseballschlägern auf 17-Jährigen ein

In eine tückische Falle gelockt und brutal attackiert – ein 17-Jähriger wurde in Althofen Opfer eines hinterhältigen Überfalls mit Baseballschlägern.

Ein 17-Jähriger wurde am Sonntagabend in Althofen (Kärnten) Opfer eines mutmaßlichen Raubüberfalls. Nach Angaben der Kärntner Polizei lockte eine bislang nicht identifizierte Person, vermutlich weiblichen Geschlechts, den Jugendlichen zu einem Treffen in eine Wohnsiedlung. Als sich beide gegen 20:30 Uhr im Bereich einer Gleisanlage befanden, tauchten plötzlich zwei maskierte Männer auf, die mit Baseballschlägern bewaffnet waren und sofort auf den Teenager einschlugen.

Die Angreifer verlangten die Herausgabe von Bargeld und des Mobiltelefons. Trotz Widerstand gelang dem Opfer erst die Flucht, nachdem es einen kleinen Geldbetrag ausgehändigt hatte.

Großeinsatz der Polizei

Der verletzte Jugendliche wurde nach Erstversorgung durch Sanitäter mit Blessuren noch unbekannten Ausmaßes ins Krankenhaus Friesach transportiert. Die Exekutive startete sofort eine umfassende Suchaktion, bei der neben mehreren Streifenwagen aus dem Bezirk auch die Schnelle Interventionsgruppe, die Bereitschaftseinheit sowie der Polizeihubschrauber “Libelle Alpha” zum Einsatz kamen.

Ungeachtet des massiven Polizeiaufgebots blieb die Fahndung nach den Tätern bisher erfolglos.

Die polizeilichen Untersuchungen zu dem Vorfall laufen weiter.