Skifahrer entdecken Katzen: Weiterer Vierbeiner noch im Schnee gefunden

Die Pfotenhilfe Lochen führte am vergangenen Samstag eine Rettungsaktion am Wieserhörndl in Krispl-Gaißau durch. Die Tierschützer bargen zwei herrenlose Kater, nachdem Skitourengeher die Tiere im Salzburger Berggebiet entdeckt hatten. Die Rettung gestaltete sich aufwendig, da die Helfer die Katzen unter schwierigen Bedingungen ins Tal transportieren mussten.

Nach der Veröffentlichung kontaktierten Leser die “Krone” mit dem Hinweis auf eine dritte Katze in dem Gebiet. Ein Mann aus dem Flachgau erklärte, er habe “bis vor dem Wintereinbruch immer wieder die drei scheuen Katzen gefüttert”. Laut seiner Aussage bewegten sich die Tiere frei im gesamten Almgebiet und fanden dort verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten.

Die herrenlosen Katzen seien zudem regelmäßig an unterschiedlichen Hütten versorgt worden.

⇢ Hilflose auf spiegelglattem Eis – Feuerwehr brachte Schwan in Sicherheit



Vorwürfe zurückgewiesen

Unterdessen sahen sich die Betreiber der Spielbergalm mit Vorwürfen konfrontiert, sie hätten die Tiere zurückgelassen. Die Wirtsleute der derzeit geschlossenen Alm weisen diese Anschuldigungen entschieden zurück. Sie erklären, dass in der Umgebung ihrer Hütte regelmäßig wilde Katzen auftauchen würden, die man gelegentlich füttere – ein normaler Vorgang in der Region.

Die Pfotenhilfe versorgt aktuell die beiden geretteten Kater und berät über das weitere Vorgehen.

Noch ungeklärt bleibt die Frage, ob das dritte Tier möglicherweise doch einen Besitzer hat.