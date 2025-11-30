Hilflose auf spiegelglattem Eis – Feuerwehr brachte Schwan in Sicherheit

Dramatische Szenen am Almsee: Ein Schwan saß auf spiegelglattem Eis fest und konnte sich nicht bewegen. Die Rettung erforderte ein ungewöhnliches Manöver.

Die Feuerwehr Grünau im Almtal rückte am Sonntag zu einem außergewöhnlichen Einsatz aus. Am zugefrorenen Almsee in Gmunden benötigte ein Schwan dringend Hilfe, nachdem er durch eine nächtlich entstandene Eisschicht in seiner Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war. Bei ihrer Ankunft wurden die Einsatzkräfte bereits von einer Polizeistreife erwartet. Das Tier war zwar nicht im Eis festgefroren, konnte sich jedoch auf der spiegelglatten Oberfläche nicht fortbewegen.

Gescheiterte Rettungsversuche

Die ersten Rettungsversuche mit Wathosen scheiterten. Polizei und Feuerwehr konnten auf diesem Weg nicht zu dem hilflosen Wasservogel vordringen. Daraufhin wurde das Rettungsboot der Feuerwehr Grünau im Almtal als Verstärkung angefordert. In einer koordinierten Aktion gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Eis systematisch in Richtung Ufer aufzubrechen und den Schwan dadurch sicher an Land zu bringen.

Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Wasservogel von Wildtierbiologen umgehend untersucht. Die Experten konnten Entwarnung geben – der Schwan hatte den Vorfall ohne gesundheitliche Schäden überstanden.

Nach einer kurzen Untersuchung durfte er wieder in die Freiheit entlassen werden.