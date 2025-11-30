“Habe ihn erstochen”: Betrunkener Kroate wählt selbst den Notruf

Ein nächtlicher Notruf führt zu einer grausamen Entdeckung in Wien: Ein Mann liegt erstochen in einem Wohnhaus. Zwei alkoholisierte Verdächtige wurden festgenommen.

Nach einem Notruf am späten Abend entdeckten Einsatzkräfte einen Mann mit mehreren Stichverletzungen leblos in einem Haus in der Schreygasse in Wien. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Polizeisprecherin Irina Steirer bestätigte den Vorfall. In unmittelbarer Nähe des Opfers wurde ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

⇢ Mordalarm in WIen: Mann erstochen – Zwei Betrunkene festgenommen



Verdächtige festgenommen

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurden zwei Personen festgenommen: ein 56-jähriger Kroate, der auch den Notruf abgesetzt hatte, sowie eine 46-jährige serbische Staatsangehörige. Beide Tatverdächtigen standen zum Zeitpunkt des Vorfalls unter Alkoholeinfluss, wie Steirer gegenüber der “Kronen Zeitung” bestätigte.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet derzeit noch an der Identifizierung des Todesopfers.