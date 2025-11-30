Mordalarm in WIen: Mann erstochen – Zwei Betrunkene festgenommen

Tödliches Drama in Wien-Leopoldstadt: In einer Wohnung finden Polizisten einen Mann mit mehreren Messerstichen. Zwei alkoholisierte Personen werden noch am Tatort festgenommen.

In der Nacht zum Sonntag entdeckten Polizeibeamte einen durch mehrere Messerstiche getöteten Mann in einer Wiener Wohnung. Die Einsatzkräfte wurden am Samstagabend gegen 22:30 Uhr alarmiert und begaben sich umgehend zur Schreygasse in Wien-Leopoldstadt.

Verdächtige festgenommen

Am Tatort trafen die Beamten auf zwei weitere Personen. Ein 56-jähriger Kroate und eine 46-jährige Serbin befanden sich ebenfalls in der Wohnung. Beide standen unter Alkoholeinfluss und wurden aufgrund des dringenden Tatverdachts von den Einsatzkräften festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler konnte auch das mutmaßliche Tatinstrument sichergestellt werden.

Die Identität des Opfers war zunächst nicht bekannt.

