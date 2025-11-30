Schießerei bei Kindergeburtstag: 4 Tote – Kinder in Lebensgefahr (VIDEOS)

Tödliche Schüsse bei einem Familientreffen in Kalifornien erschüttern die USA. Vier Menschen starben, 14 wurden verletzt – der Täter ist noch flüchtig.
Bei einem Schusswaffenangriff während eines Familientreffens in Stockton (Kalifornien) wurden mindestens vier Menschen getötet und insgesamt 14 Personen verletzt. Das Büro des Sheriffs im Bezirk San Joaquin teilte über soziale Medien mit, dass die Ermittlungen mit Hochdruck vorangetrieben werden. Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben des Senders CBS noch auf freiem Fuß.
Die Behörden haben die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vorfall gebeten, der sich am frühen Samstagabend Ortszeit ereignete. Zahlreiche Aspekte des Geschehens sind derzeit noch ungeklärt.
❗️⚠️🇺🇲 – BREAKING: 19 Shot, 4 Dead at Children’s Party. Location is banquet hall on Lucille and Thornton in Stockton, California.
On November 29, 2025, a mass shooting erupted at a banquet hall in the 1900 block of Lucille Avenue near Thornton Road in South Stockton,… pic.twitter.com/zYDebHcJ6P
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 30, 2025
Widersprüchliche Angaben
In einem Facebook-Beitrag beschrieb der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, den Vorfall als Schusswaffenangriff auf einer Kindergeburtstagsfeier. Er betonte, dass eine Eisdiele niemals ein Ort sein sollte, an dem Familien in Lebensgefahr geraten.
🚨🇺🇸 BREAKING: CALIFORNIA MASS SHOOTING WAS AT A CHILD’S BIRTHDAY PARTY
Jason Lee, who grew up in Stockton and now serves as Vice Mayor, poured his heart out:
“Tonight, my heart is heavy… I am devastated and angry to learn about the mass shooting at a child’s birthday party.… https://t.co/Bmb0Ef0nYJ pic.twitter.com/Rh2jSbNAnl
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 30, 2025
Polizeisprecherin Heather Brent konnte gegenüber US-Medien zunächst nur bestätigen, dass sich der Vorfall in einem Festsaal zugetragen hat. Den Berichten zufolge zählen sowohl Jugendliche als auch Erwachsene zu den Opfern.
Erste Erkenntnisse deuten laut Brent darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen gezielten Angriff gehandelt haben könnte.
Das Pressebüro des kalifornischen Gouverneurs gab bekannt, dass dieser über die Geschehnisse informiert wurde.
Folge uns auf Social Media!