Schießerei bei Kindergeburtstag: 4 Tote – Kinder in Lebensgefahr (VIDEOS)

Tödliche Schüsse bei einem Familientreffen in Kalifornien erschüttern die USA. Vier Menschen starben, 14 wurden verletzt – der Täter ist noch flüchtig.

Bei einem Schusswaffenangriff während eines Familientreffens in Stockton (Kalifornien) wurden mindestens vier Menschen getötet und insgesamt 14 Personen verletzt. Das Büro des Sheriffs im Bezirk San Joaquin teilte über soziale Medien mit, dass die Ermittlungen mit Hochdruck vorangetrieben werden. Der Tatverdächtige befindet sich nach Angaben des Senders CBS noch auf freiem Fuß.

Die Behörden haben die Bevölkerung um Hinweise zu dem Vorfall gebeten, der sich am frühen Samstagabend Ortszeit ereignete. Zahlreiche Aspekte des Geschehens sind derzeit noch ungeklärt.

Widersprüchliche Angaben

In einem Facebook-Beitrag beschrieb der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, den Vorfall als Schusswaffenangriff auf einer Kindergeburtstagsfeier. Er betonte, dass eine Eisdiele niemals ein Ort sein sollte, an dem Familien in Lebensgefahr geraten.

Polizeisprecherin Heather Brent konnte gegenüber US-Medien zunächst nur bestätigen, dass sich der Vorfall in einem Festsaal zugetragen hat. Den Berichten zufolge zählen sowohl Jugendliche als auch Erwachsene zu den Opfern.

Erste Erkenntnisse deuten laut Brent darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen gezielten Angriff gehandelt haben könnte.

Das Pressebüro des kalifornischen Gouverneurs gab bekannt, dass dieser über die Geschehnisse informiert wurde.