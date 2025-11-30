Schluss mit Parkplatz-Frust: Weiterer Wiener Bezirk bekommt Anrainerparken

Ab dem 1. Dezember erhalten Bewohner in Wien-Hietzing erstmals spezielle Parkzonen. Diese Neuerung zielt darauf ab, die angespannte Parksituation in mehreren Straßen des Bezirks zu entschärfen. Die Anrainer hatten seit Jahren auf diese Maßnahme gedrängt.

Die ersten reservierten Stellflächen werden in der Wattmanngasse, Trauttmansdorffgasse, Woltergasse, Tiroler Gasse und Gloriettegasse eingerichtet.

Die Einführung dieser Parkzonen wurde durch eine Untersuchung der Magistratsabteilung 46 ermöglicht. Diese Erhebung musste nachweisen, dass mehr als 90 Prozent der verfügbaren Parkplätze regelmäßig belegt sind. Besonders in der Umgebung von Schloss Schönbrunn und dem Tiergarten herrscht ein erheblicher Mangel an Parkmöglichkeiten.

Nutzungsberechtigte

Inhaber eines Parkpickerls für Wien-Hietzing können die neu geschaffenen Zonen zeitlich unbegrenzt nutzen. Gleiches gilt für Personen mit Behindertenparkausweis. Unternehmen mit Sitz im Bezirk dürfen die Stellplätze an Werktagen zwischen 8.00 und 16.00 Uhr mit entsprechender Genehmigung in Anspruch nehmen. Zudem haben bestimmte Betriebe ohne Bezirkssitz, soziale Dienste und Kleintransporteure mit gültiger Bewilligung und Tages- oder Wochenpauschalkarte das Recht, ihre Fahrzeuge dort abzustellen.

Besondere Regelungen

Im Unterschied zu anderen Parkflächen gelten diese Zonen auch an Wochenenden, wobei Motorräder von der Regelung ausgenommen sind. Die für Anwohner reservierten Parkplätze sind durch Halte- und Parkverbotsschilder mit Zusatztafeln sowie Markierungen für “Anfang” und “Ende” deutlich gekennzeichnet.